Studio kunstenaar Ai Weiwei zonder waarschuwing gesloopt

De kunstenaar had het gebouw in industriële stijl zes jaar geleden geopend. Zeven jaar geleden liet de Chinese overheid ook al een studio van Ai Weiwei in Shanghai slopen, omdat die illegaal zou zijn.

Door zijn politiek activisme en openlijke kritiek op de machthebbers kwam Ai Weiwei in zijn geboorteland China verschillende keren in de problemen. In 2011 werd hij gearresteerd en moest hij zijn paspoort inleveren. Hij kreeg het in 2015 terug. Sindsdien woont hij in Berlijn.