Meerderheid ouders laten 16- en 17-jarige alcohol drinken

Veel ouders denken dat het onvermijdelijk is dat hun kind met drank in aanraking komt. En dan laten ze hun kind liever thuis onder toezicht drinken dan buitenshuis waar het verboden is. ,,Jongeren drinken toch wel. Liever bij mij thuis dan in het café", zegt een van de ouders.

Zo’n 42 procent van de deelnemers aan het onderzoek, onder 28.415 ouders, gaf toe dat zij zelf alcohol voor hun kind koopt. Ook komen jongeren, volgens ouders, aan alcohol via hun (oudere) vrienden (40 procent), door het zelf te kopen (26 procent) of via (oudere) familieleden (13 procent).

Om drankmisbruik onder jongeren tegen te gaan werd vier jaar geleden de leeftijdsgrens voor het drinken en kopen van alcohol opgehoogd van zestien naar achttien.