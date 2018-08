Ⓒ AFP

Den Haag - Het is de dag die met angst en beven door vakantiegangers wordt beleefd: Zwarte Zaterdag. Niet zonder reden, want de dag is vanmorgen voor veel vakantiegangers al in de file begonnen. In Frankrijk was de zon nog niet eens op of de eerste opstoppingen op de A7 in de Rhonevallei waren al een feit.