Vallende sterrenregen op komst

Dat voorspelt Weeronline. Wie zijn blik naar de hemel richt kan er met het blote oog tot ongeveer 40-60 per uur waarnemen.

Ook in de dagen rondom 12 en 13 augustus kunnen al veel meteoren te zien zijn. Komende nacht kunnen al rond de 5 vallende sterren per uur zichtbaar zijn. Dit aantal loopt geleidelijk op tot de piek van 40-60 per uur in de nacht van 12 op 13 augustus. Ervaren sterrenwaarnemers kunnen daar waar het echt pikkedonker is wel 100 meteoren per uur zien.

Nu nog hopen op een heldere nacht, want een onverwacht wolkendek kan nog roet in het eten gooien.

Stofdeeltjes komeet Swift-Tuttle

De Perseïden zijn kleine stukjes van de komeet Swift-Tuttle. Wanneer deze ruimtestofdeeltjes de atmosfeer met hoge snelheid binnendringen, gaan ze gloeien.

Kijktips:

Het beste kijkmoment is midden in de nacht, rond 3:30 uur. Maar ook ’s avonds en in de eerste helft van de nacht zijn al veel meteoren te zien.

Kijk naar het noordoosten naar een punt op ongeveer twee derde tussen de horizon en het hoogste punt aan de hemel. Het hoofd moet dus vrij ver naar boven gericht zijn om dit punt te zien.

Check de weersvoorspelling om te weten hoeveel bewolking er ’s nachts voorkomt

Zoek een donkere plek. Bijvoorbeeld een open veldje buiten de bebouwde kom.

Laat je ogen even wennen aan het donker, dus kijk tussendoor even niet op je smartphone.

Las kijkpauzes in. Door het turen, raken je ogen snel vermoeid.