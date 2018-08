Hitte eist drie levens in Spanje

De man overleed later in het ziekenhuis. Dat meldden medische hulpdiensten aan de krant El Periódico. Twee anderen hitte-doden kwamen om in Murcia.

Daar bezweek een 78-jarige man aan een zonnesteek. Hij had die opgelopen tijdens werkzaamheden op zijn eigen lap grond. Een 48-jarige man uit Murcia overleed doordat hij werd bevangen door de hitte tijdens wegwerkzaamheden.

In grote delen van Spanje is het extreem warm. In zowel Barcelona als Murcia liep de temperatuur de afgelopen dagen op tot boven de 35 graden.

Bekijk ook: Vakantiegangers kiezen last minute voor Nederlandse zon