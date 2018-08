Geliquideerde Amsterdam-Zuid behoorde tot Kroatische bende

Dat meldt Het Parool. In Kroatië had Serdarusic een groot aantal bedrijven, onder meer in onroerend goed, op zijn naam staan. Hij was geen bekende in het Amsterdamse criminele milieu.

Bekijk ook: Doodgeschoten man in restaurant Amsterdam is Kroaat

De Telegraaf meldde al eerder dat de man die in Ferilli's Caffè werd doodgeschoten, een Amsterdammer van Kroatische afkomst was. Volgens bronnen van deze krant zou de man, een bekende van de politie, grote gokschulden hebben.