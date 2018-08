Collega’s mogen elkaars salaris bepalen bij bedrijf

Dat schrijft Het Parool. Het bedrijf Keytoe doet überhaupt alles anders: werknemers hebben onbeperkt vakantiedagen, iedereen heeft inspraak over alles, een stagiair kan de leiding nemen en alle salarissen zijn openbaar.

Dat collega’s de salarissen van elkaar gaan bepalen, is nog een proef van drie maanden. „Wij denken dat dit eerlijk is”, vertelt Lennard Toma, organisatiepsycholoog van Keytoe, dat actief is op gebied van marketing, IT en organisatiekunde.

Volgens Toma kunnen werknemers die vier dagen werken, misschien meer toevoegen dan werknemers die fulltime in dienst zijn. Ook is het vreemd dat salaris alleen méér kan worden, niet minder. Met de nieuwe methode wordt alles flexibeler.

Iedereen miljonair?

Via de SentimentsApp gaan collega’s bij het bedrijf uit Maassluis elkaar beoordelen op basis van gevoel, met een simpel schuifbalkje. „We weten niet of dat gevoel wordt bepaald door bijdrage of door inzet, maar dat maakt ook niet uit”, aldus Toma.

In de proeffase is het salaris nog fictief. Werknemers krijgen gewoon hun eigen salaris uitbetaald. Wel zijn alle beoordelingen openbaar. Om te voorkomen dat iedereen elkaar miljonair maakt, wordt gewerkt met een ’normaalverdeling’: het gemiddelde kan niet omhoog gaan, dus als iedereen een goede beoordeling krijgt, blijft het salaris gelijk.

Volgens Toma zijn de meeste werknemers enthousiast over de proef, maar zijn er ook collega’s die ’beren op de weg zien en het als eng ervaren’.

Reageren? Typ onder de gerelateerde artikelen uw reactie.