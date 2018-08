Haai doodt toerist in Egypte

Een zwarte vlag moet badgasten aan de Egyptische kust waarschuwen voor haaien. Beeld ter illustratie. Ⓒ EPA

CAÏRO - Een Tsjechische toerist is aan de kust van Egypte door een haai aangevallen en om het leven gekomen. Het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde aan de nieuwssite Echo dat de 41-jarige man aan het duiken was bij het toeristenoord Marsa Alam aan de Rode Zee. Die plaats in het zuiden van Egypte is in trek bij duikers en snorkelaars.