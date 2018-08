Helden redden kindjes uit water in Scheveningen

De kinderen waren bewusteloos toen ze uit het water kwamen, aldus de politie. Vervolgens zijn hulpdiensten toegesneld. „Eén van de kinderen werd gereanimeerd”, zo meldde een getuige. „Maar dat lijkt goed te komen.”

Volgens de politie waren beide kinderen inderdaad weer aanspreekbaar na het incident. De twee heldhaftige zwemmers kregen vervolgens alle lof. „Jullie hebben twee leventjes gered”, hoorde een omstander een medewerker van de traumahelikopter zeggen.

Ook twee agenten hebben de zwemmers bedankt voor bewezen diensten. Na de redding, en mogelijk een tweede incident, besloot de reddingsbrigade de omgeving af te zetten, en zwemmen voor even te verbieden.

De Telegraaf is op zoek naar de heldhaftige zwemmers. Bent u, of kent u ze? U kunt met ons in contact komen via mailadres redactie-i@telegraaf.nl of WhatsApp-tiplijn +316-13650952.