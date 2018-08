Bonte boten tijdens Canal Parade in Amsterdam

Vlak voor de start zaterdag van de jaarlijkse Canal Parade door de Amsterdamse grachten heerste al „een gezellige drukte”, zei woordvoerder Danny de Vries van het evenement. De naar verwachting honderdduizenden toeschouwers zien ook dit jaar weer een schouwspel van feestvierende, kleurrijk of schaars uitgedoste opvarenden aan zich voorbijtrekken. Het botenfestijn begon aan het begin van de middag aan het Oosterdok.

Ⓒ Michel van Bergen

De kades langs de grachten stonden toen al vol met mensen. „Iemand had vlak bij de Hermitage een stoel aan een brugleuning vastgeketend om niets van het spektakel te missen”, zag de woordvoerder. Canal Parade van Pride Amsterdam verloopt inmiddels zonder noemenswaardige incidenten. „Langs de route bleek wel een woonboot te zijn gezonken, maar dat probleem is inmiddels opgelost.”

Het weer zit ook mee. „Het is niet al te warm in Amsterdam en licht bewolkt”, aldus de woordvoerder.

Femke Halsema

Onder anderen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken) en staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) varen mee op de boten van hun ministeries. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) zit op de boot van de cast en crew van soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam vaart mee op een boot van de gemeente.

Burgemeester Femke Halsema op de boot van de gemeente tijdens de botenparade in de grachten. Ⓒ ANP

Soapies strijden voor homoacceptatie

De cast van GTST doet voor het eerst mee. De soapies strijden voor homoacceptatie, want volgens hen leiden scènes met LHBTI’ers in de serie nog te vaak tot commotie en boze reacties op Twitter. Een gondel vaart mee voor het Aidsfonds.

Speciaal voor de Canal Parade laat de NS extra lange treinen rijden en wappert de regenboogvlag op het dak van het Centraal Station.

Telegraaf-verslaggever Mike Muller is in Amsterdam. Volg de Canal Parade via zijn tweets onder aan dit artikel.