Sparende scholen aangepakt

Dat doen onderwijsministers Van Engelshoven en Slob nu opnieuw blijkt dat scholen honderden miljoenen euro’s aan overheidsgeld op de plank hebben gelegd.

Vooral in het primair onderwijs gebeurt dat. In het afgelopen schooljaar draaide het om liefst 850 miljoen euro, verdeeld over 580 schoolbesturen.

Scholen die over de schreef gaan, krijgen straks eerst een waarschuwingsbrief. Als ze daarna nog steeds hun reserves niet afbouwen, kunnen ze ’handhaving’ verwachten. Die handhaving moet in 2024 geregeld zijn.