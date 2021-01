Vertrouwen in veerkracht scholieren: ‘Van een verloren generatie is echt geen sprake’

De heropening van de basisscholen hing al in de lucht en zondag hakte het kabinet de knoop door: op 8 februari zitten kinderen weer in de klas. Lang niet iedereen staat te juichen. Zo vragen leraren om extra veiligheidsmaatregelen. De zorgen om de schade die kinderen hebben opgelopen door de schoolsluiting zijn ondertussen groot. Al moeten we ook niet overdrijven, klinkt het. „Het gaat in de meeste gevallen gewoon hartstikke goed.”