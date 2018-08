Tomaatjes voor hele straat? ’Een succes, maar we hebben ervan geleerd’

Zaterdag vlogen ook in het Brabantse Someren de tomaatjes binnen anderhalf uur de deur uit. Bizar, vindt Van Marrewijk, die gisteren de ’totale tomaatjesinvasie’ begeleidde in Honselersdijk. „Rond drie uur was vijfentwintig ton erdoorheen. Ongelofelijk wat er gebeurde.”

„En hoewel we duidelijk hadden gecommuniceerd dat het op was, kwamen ze vanochtend wéér langs. Rond 07:00 uur belde de eerste. Om half acht kwam de eerste auto op het erf. En het bleef maar doorgaan.”

Utrecht, Den Haag

Van Marrewijk moest al die mensen een ’sorry’ verkopen. „Er zijn net zoveel blije als teleurgestelde mensen. De meesten snappen het wel, maar aardig wat mensen waren echt gepikeerd. Dat is wel jammer.”

Vandaag werden de laatste ladingen naar restaurants in Den Haag en Utrecht gebracht. In die laatste stad stond het rijendik. „Onze chauffeur had net uitgeladen, maar er waren drommen mensen. Ongelofelijk.”

Hele familie?

Achteraf is mede-eigenaar en oprichter Van Marrewijk tevreden, maar ergens knaagt het. „Toen we begonnen, dachten we: dat krijgen we nooit kwijt. Laten we twee dagen nemen. Maar zo’n enorme run... Mensen laden emmers vol. Sommigen zeggen dan: we hebben het nodig voor de hele familie, de hele straat, de hele buurt... Die namen geen vijf kilo mee, maar vijftig.”

Dat massale hamsteren is te veel van het goede, vindt Greenco. Bij de laatste uitdeelactie in Someren gold zaterdag een maximum van vijf kilo. „We willen liever heel veel mensen blij maken met een beetje, dan minder mensen met veel”, laat het bedrijf later weten.

„We hebben ervan geleerd”, aldus Van Marrewijk. „Gisteren hadden we gecommuniceerd dat je ladingen tot honderd kilo gewoon kon meenemen. Daar gaan we niet meer aan beginnen. Handelaren vliegen erop. Dat moet je niet willen. ’We kunnen hele trailers meenemen’, zeggen ze dan. Maar wil je het kopen? Nee.”

Verspilling

Het initiatief was bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan, niet om slimme handelaren te spekken. Desondanks is dat eerste, belangrijkste doel zeker behaald. „We hebben zeker wel een statement gemaakt. Natuurlijk was er een moment waarop we dachten: waar zijn we aan begonnen? Het hele erf stond vol auto’s, de vrachtwagens konden er niet door. Dit gaat fout, dachten we. Maar het is een gigantische actie, er zijn veel mensen bereikt”, aldus Van Marrewijk.

De laatste jaren heeft Greenco al veel gedaan om voedselverspilling tegen te gaan. „In vijf jaar hebben we het tot dertig procent teruggebracht, door technische innovatie. Er wordt inderdaad best wat weggegooid in de sector. We zijn daar gigantisch mee bezig. Gezien de vele reacties hebben we wel laten zien dat het anders kan”, aldus de eigenaar.

Dan, met een kwinkslag: „We hebben toch de tomaat weer in het daglicht gezet, ondanks de komkommertijd.”