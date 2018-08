Man vast voor dood Shannon op Malta

Over de identiteit van de man heeft de politie niets bekendgemaakt. De lokale kranten The Times of Malta en Malta Today weten echter te melden dat het gaat om een Nederlandse collega van Mak bij het online gokbedrijf iGaming. Deze 22-jarige Jelle R., die net als het slachtoffer in Santa Venera woont, wordt verdacht van de moord op haar. Hij zou tegen de politie hebben ontkend betrokken te zijn.

Het lichaam van de 30-jarige Shannon Mak uit Monnickendam, die al enkele jaren op het vakantie-eiland werkte, werd vrijdagochtend gevonden tussen enkele geparkeerde auto’s aan de Triq il-Mastrudaxxi in de plaats Santa Venera. De vrouw zou zware steekwonden rond haar keel hebben, zo stelden getuigen en lokale media. Het lijkt erop dat ze op gruwelijke wijze is vermoord.

Een Nederlandse man helpt bij het onderzoek en zou geen verdachte zijn, zo liet de politie eerder weten.