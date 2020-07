Ook Surinaamse parlementsvoorzitter Brunswijk heeft corona

Eerder werd al bekend dat drie andere politici van de beoogde nieuwe Surinaamse regeringscoalitie zijn besmet met het coronavirus. Het gaat om Paul Somohardjo (voorzitter van de PL), Jerrel Pawiroredjo (vicevoorzitter van de NPS) en NPS-voorzitter Gregory Rusland. De beoogde nieuwe president van Suriname, Chan Santokhi, is niet besmet, zo liet zijn partij VHP weten.

De beoogde nieuwe president van Suriname, Chan Santokhi (midden), blijkt niet besmet te zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Volgens Surinaamse media ligt Brunswijk op de intensievezorgafdeling, net als Somohardjo. De andere twee zieke politici zitten thuis in isolatie.

VHP, ABOP, NPS en PL hebben het voornemen samen de nieuwe regering van Suriname te gaan vormen.

Het aantal positieve coronagevallen staat in Suriname nu op 535, waarvan er 280 actieve gevallen zijn. Het aantal overledenen is dertien, terwijl 242 mensen genezen zijn. Vergeleken met gisteren zijn er 150 mensen in quarantaine bijgekomen. Dit zijn er nu 529. Zeven patiënten verblijven op de intensive care.