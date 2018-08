Rellen en gewonde bij Katwijk-Dordrecht

Volgens getuigen zijn er meerdere gewonden. Een politiewoordvoerder kan één gewonde bevestigen en komt later met meer informatie. Meerdere politie-eenheden zijn ter plaatse.

De wedstrijd werd in de 82e minuut stilgelegd wegens rellen. Het stond toen 1-0 voor Katwijk. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk.

Later meer.