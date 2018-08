’Homo-emancipatie? Aapjes kijken, zul je bedoelen’

Zelden spleet een kwestie een groep mensen zo in tweeën: aan de ene kant de groep die vindt dat een Canal Parade niet alleen moet kunnen maar ook nodig is om uiting te geven aan diversiteit, aan de andere kant de – aanzienlijk grotere – groep die denk dat extravagant gedrag bepaald niet bijdraagt aan de acceptatie van de groep LHBTI’ers.

Er is nog werk genoeg aan de winkel, weet ook reageerder Johan van der Man: „Uit enquêtes blijkt dat hetero’s deels anders denken over de positie van homoseksuelen, lesbiennes transgenders etc. dan de doelgroepen zelf. Dus dat daar aandacht voor nodig is, staat buiten kijf en dat onder alle lagen van onze samenleving! Maar dit is niet de manier.”

Veel anderen vinden de Canal Parade ook een hypocriet festijn. Olidayrent is een van hen: „Het is gewoon een feestje van: ’Zo tolerant is Amsterdam’. En morgen worden er weer homo’s in elkaar geslagen door scootertuig en de losgeslagen linkse politiek kijkt weer de andere kant op.”

Dra S. zegt: „Vooropgesteld dat ik helemaal niets heb tegen homo's, lesbiennes, transgenders, travestieten etc. en dat ik van mening ben dat iedereen mag houden en trouwen of samenwonen met wie hij/zij/het ook maar wil, ben ik ook van mening dat deze parade niets bijdraagt tot acceptatie van deze mensen. Integendeel, ik denk juist dat door deze opstelling van extreem uitgedoste figuren met als enig doel te choqueren het tegendeel wordt bereikt. Gewoon apies kijken wordt het voor veel mensen.”

Het exhibitionisme stuit meer lezers tegen de borst. Pixel - regelmatige bijdrager aan De Kwestie - bijvoorbeeld: „ Ik vind het niet normaal om met een grote penis door de openbare grachten te varen, terwijl een potloodventer (terecht) wordt opgepakt. Het komt meer over als een provocatie, waarbij mensen die hier moeite mee hebben en het afkeuren met de meest grove benamingen worden weggezet.”

En Megje zegt: „Iedereen mag houden van wie die wil, maar val er anderen niet mee lastig. Dit is een uiting van seksuele bandeloosheid en exhibitionisme, heeft niets met liefde te maken.”

Duiveman vraagt zich af waarom het zo moet: „Net als de meeste mensen heb ik geen moeite met lesbo’s en homo’s. Maar om dit nu te moeten doen? Een beetje half in je blote kont op een bootje te gaan staan dansen(…) Het gaat mij gewoon veel te ver!”

Frank 56 heeft vooral moeite met het evenement zelf: „Er zullen altijd mensen zijn die hier niets mee hebben. En dat is hun goed recht, net als de acceptatie. Persoonlijk vind ik dat het gewoon moet kunnen. Maar ondertussen wordt de gewone man opgezadeld met allerlei zaken die ons door linkse mensen wordt opgedrongen. We zijn mensen van verschillende afkomst, met verschillende achtergronden, en iedereen moet zelf weten hoe hij zijn leven inricht. Zolang hij of zij - klinkt ouderwets - er maar gelukkig mee is. Daarvoor is in mijn ogen geen parade nodig, maar het besef dat we elkaar moeten laten leven zoals men wil.”

En weinig affiniteit hebben met een dergelijk evenement, dat kan natuurlijk ook. Maar, zegt Michel Banen: „Lees de reacties hier en je ziet meteen weer waarom een Pride nog steeds nodig is. Heb je er niets mee, ga dan niet en kijk ook niet op TV.” En N.holthinrichs-77657 voegt daaraan toe: „Leven en laten leven is voor sommige mensen erg lastig als ik de reacties hier zo lees. Alsof men verplicht naar deze parade moet kijken. Ga lekker het terras op of de tuin in, hoef je niets te zien en je niet te ergeren.”

g.v.boggelen305 zegt: „Heel fijne vrienden van ons zeggen zich als homo totaal niet in die parade te herkennen. Zij staan er dan ook ver boven en vinden dat het homo-zijn op deze manier belachelijk wordt gemaakt. Ik kan hen ook niet meer dan gelijk geven. Waarom je zo idioot gaan gedragen?”

Mooi verhaal, maar wat vinden homo’s ervan? Nou, magrijn.n192 zegt bijvoorbeeld: „Ik als homo schaam mij dood. Van zijn lang zal zijn leven niet dat ik naar zo’n Pride of homobar ga. Natuurlijk; er valt genoeg te doen aan de acceptatie, maar dat verbetert niet door extravagante mensen op een boot te zetten. Zorg voor goede voorlichting. Dat is veel effectiever.” En eigenlijk vindt Br@mmetje dat ook – al heeft hij minder waardering voor het evenement: „Iedereen bepaalt zelf op wie hij/zij verliefd wordt en mee naar bed gaat. Daar heeft niemand iets mee te maken. Maar je best doen om op deze manier op te vallen is gewoon walgelijk.”

Gelukkig is er meer dat ons verenigt dan ons verdeelt: Nederland moet een land zijn waar je luid en duidelijk jezelf kunt zijn. Leven en laten leven, dat is waar Juffrouw Johanna voor staat: „Ik behandel een homo of lesbo net zoals ieder ander en ik vind het verder helemaal niet belangrijk wie op wie valt. De Canal Parade geeft het iets ordinairs, maar als zij dat leuk vinden: laat ze hun gang maar gaan.”