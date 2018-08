Natuurbranden Californië laaien weer op

De branden in provincie Mendocino, ongeveer 150 kilometer ten noorden van San Francisco, hebben zich zaterdagochtend (lokale tijd) verspreid over een gebied van 81.500 hectare groot. Dat is volgens het ministerie van Bosbouw en de Brandbescherming van de staat Californië een toename van 34 procent binnen een etmaal.

In het gebied hebben de afgelopen dagen 16.000 bewoners hun woning moeten verlaten. De vermoeide brandweerlieden, die al weken in touw zijn om het vuur te bestrijden, maken naar eigen zeggen „geen vooruitgang om het vuur terug te dringen.”

De afgelopen weken zijn tot nu toe zes inwoners van Californië om het leven gekomen door de branden. In veertien andere Amerikaanse staten woeden ook natuurbranden.