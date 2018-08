Vrouw verliest ongeboren kindje na ernstig ongeval

De politie, de brandweer en de ambulancedienst rukten direct uit, ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

Eén kind bleef ongedeerd, het andere kind en de man en vrouw werden met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. In het ziekenhuis werd duidelijk dat de ongeboren baby het ongeval niet had overleefd, meldt de politie. Die stelt nader onderzoek in naar de toedracht. Het voertuig is voor technisch sporenonderzoek in beslag genomen.