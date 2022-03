Tweede zwarte doos gecrasht Chinees vliegtuig gevonden

Het vliegtuig met 132 mensen aan boord verongelukte tijdens een binnenlandse vlucht in de bergen bij Wuzhou, een stad in de zuidelijke regio Guangxi. Het is niet duidelijk waar de crash door is veroorzaakt. Alle inzittenden kwamen om het leven. Zaterdag maakten de autoriteiten bekend dat 120 van de 132 slachtoffers zijn geïdentificeerd.

