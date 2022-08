Onlusten na uitslag Keniaanse verkiezingen: ’Gebrek aan transparantie’

Na de ongeregeldheden is de eerste uitdaging van William Ruto het land kalm te houden. De uitslag is zuur ontvangen door Raila Odinga’s aanhang. Kenia heeft een geschiedenis van geweld na verkiezingen. Zo vielen er 1200 doden in 2007 en 100 in 2017. „We moeten ons verenigen voor een welvarend Kenia”, zei Ruto na het ontvangen van de uitslag, die door vier van de zeven leden van de kiescommissie wordt betwist vanwege „een gebrek aan transparantie”. Omdat het oordeel van de voorzitter van de commissie bepalend is, ging de overwinning naar Ruto. Het kwam bij de bekendmaking tot vechten en stoelen gooien.

Hoewel Ruto sinds 1992 in de politiek zit en de huidige vicepresident is, presenteert hij zich als nieuwkomer die strijdt voor de miljoenen mensen die hun centen bij elkaar harken met straathandeltjes. Zij vormen het grootste deel van Kenia’s economie. In zijn verkiezingsprogramma belooft Ruto deze groep geld en opleidingen. Ruto heeft daarvoor politiek momentum. Vertrekkend president Kenyatta heeft zwaar geïnvesteerd in spoorlijnen en wegen. Dit heeft geleid tot grotere mobiliteit, maar ook tot hoge buitenlandse schulden en stijgende prijzen. Ruto’s aanhang klaagt dat ze geen geld meer hebben om over die gloednieuwe wegen te rijden. Vraag is wat Ruto gaat doen in de situatie waar de aflossingen van de leningen zwaar drukken op de begroting.

Van Raila Odinga is nog geen reactie vernomen, maar hij kan binnen een week in beroep gaan tegen de uitslag. Dit kan leiden tot nieuwe onrust: de Nederlandse ambassade heeft tot voorzichtigheid gemaand voor de komende periode.