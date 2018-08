Californië: heetste regenbui ooit gemeten

Californië claimt daarmee de heetste regenbui ooit te hebben geregistreerd. En dat terwijl de meeste regen al was verdampt voordat de grond bereikt was tijdens de vier uur durende bui. De luchtvochtigheid was die namiddag 11 tot 15 procent, aldus Amerikaanse weerkundigen. De regen in Imperial werd deels veroorzaakt door moessonregens in het zuiden. Het komt zelden voor dat het regent bij temperaturen van 38 graden of hoger.

Het vorige record werd ook in Californië gemeten, in de stad Needles. Op 13 augustus 2012 viel er regen bij een temperatuur van 47,7 graden Celsius.