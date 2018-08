Massaprotest in Israël tegen omstreden wet

Het Israëlische parlement nam de wet die het Joodse karakter van het land benadrukt vorige maand aan. In de wet is ook vastgelegd dat een „verenigd Jeruzalem” de hoofdstad is en Hebreeuws de officiële taal. Het Arabisch verloor juist de status van officiële taal.

Volgens critici, waaronder ook joodse Israëliërs, worden minderheden door de wet achtergesteld. Arabische Israëliërs, die zo’n 20 procent van de bevolking vormen zeiden over de wet dat „we voor altijd tweederangsburgers zullen zijn.” Een andere parlementariër sprak over „de dood van de democratie.”

Ongeveer 130.000 van de ongeveer negen miljoen Israëliërs zijn druzen. Hun religie is voortgekomen uit de islam. In tegenstelling tot moslims en christenen dienen druzen wel in het Israëlische leger.