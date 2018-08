Agent haalt hondje van snelweg, krijgt applaus

De hazewindhond liep in de middenberm, waarna de politie besloot de weg aan beide kanten af te zetten. Wijkagent Marc de Wit was degene die het hondje te pakken moest krijgen, maar dat bleek geen moeilijke klus.

„Hondje liep recht op me af in mijn armen”, schrijft hij op Twitter. „Leuk om van collega’s te horen dat omstanders in de file aan het meejuichen waren! Weg weer vrij voor al het verkeer. Baasje superblij, wij superblij.”