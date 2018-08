Lula zit in de gevangenis maar is toch kandidaat-president

Ⓒ AFP

SAO PAULO - Voormalig Braziliaans president Brazilië, Luiz Inácio Lula da Silva (72) is door de Arbeiderspartij opnieuw kandidaat gesteld voor de partij tijdens de presidentsverkiezingen. Dat is opmerkelijk omdat Lula, zoals hij meestal wordt genoemd, sinds april van dit jaar in de gevangenis zit.