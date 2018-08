Ex-vriend Shannon verbergt gezicht

De man, die ervan wordt verdacht zijn Noord-Hollandse ex-vriendin vrijdagochtend vroeg met messteken in haar keel te hebben omgebracht, ontkende ter plaatse – de ouders van de vermoorde Monnickendamse zaten in de zaal – dat hij schuldig is aan het misdrijf. Hij wordt ook ervan verdacht zonder vergunning met een steekwapen op zak te hebben rondgelopen.

Een Nederlandse getuige, die zag dat hij vanuit een Maltese politiewagen naar de ingang van de rechtbank liep, vertelt aan De Telegraaf dat hij gespannen was. „Ik zat voor de rechtbank, dus zag hem komen aanlopen. Hij probeerde zoveel mogelijk naar beneden te kijken, maar hield ook zijn geboeide handen voor zijn gezicht. Hij wilde duidelijk niet worden herkend.”

Ⓒ Malta Today

Jelle R, een lange jongen met veel tatoeages, heeft inmiddels een advocate toegewezen gekregen. Zij kreeg niet voor elkaar dat hij op borgtocht werd vrijgelaten, ook al gaf ze aan dat hij een stabiele baan had en er geen vluchtgevaar was, zo melden Maltese media. Rechter Yana Micallef Stafrace gaf aan dat er nog getuigen moeten worden gehoord, onder andere collega’s van de geboren Fries.