Gestrande Duitser (64) na drie dagen van onbewoond eiland Bahamas gered

Cay Sal is een afgelegen, onbewoond eiland dat zo’n 150 kilometer ten noorden van Cuba ligt. De gestrande landgenoot schreef met grote letters SOS in het zand, in de hoop om opgemerkt te worden. De Amerikaanse kustwacht deelde beelden van zijn noodkreet. Op de foto’s is ook een gezonken zeiljacht voor de kust van Cay Sal te zien. Vanuit de lucht werden ook zeilen en stukken plastic waargenomen. Vermoedelijk schuilde de Duitser daar onder.

De man werd gered door de Amerikaanse kustwacht, die had gezien dat fakkels werden afgestoken nabij de gezonken zeilboot. Nadat de Duitser vanuit de lucht werd gespot, werd er voedsel, water en een radio gedropt. Korte tijd later werd de gestrande man door een schip opgepikt. Waardoor de zeiler in de problemen kwam, is niet duidelijk.

De man schuilde op het eiland, hopend op redding. Ⓒ Kustwacht VS

De kotter Paul Clark, die in de buurt was, pikte de man op. De Duitse zeezeiler verkeerde in goede gezondheid, aldus de kustwacht. „We zijn er trots op dat we het leven van deze man hebben gered”, zei onderofficier Craig. „Deze zaak is een perfect voorbeeld van waarom u over de juiste veiligheidsuitrusting op uw schip moet beschikken. Als de vuurpijl niet zou zijn gezien, zou er nu misschien geen goede afloop zijn geweest.”

Aanvankelijk meldde de Amerikaanse kustwacht dat het om een Nederlander ging. Deze informatie is later gecorrigeerd, ook in dit artikel.