Dappere moeder redt kinderen door ze uit het raam te gooien

De moeder en haar twee kinderen bevonden zich in hun appartement op de vierde verdieping toen de vlammen om zich heen sloegen. Ze deed het raam open en schreeuwde hard om hulp, om vervolgens een laken naar beneden te gooien.

Enkele seconden later gooide ze haar 9-jarige zoon uit het raam. Hij werd succesvol opgevangen. Het lukte de groep voorbijgangers ook om haar dochter van 3 op te vangen.

De moeder kon zichzelf echter niet meer in veiligheid brengen; ze werd bewusteloos gevonden bij het raam. Ze is later in het ziekenhuis overleden.

Haar zoon liep brandwonden op en zijn zusje brak haar been. De twee worden in het ziekenhuis gesteund door hun vader. Op beelden is te zien dat het appartement volledig is afgebrand.

Bekijk de video hieronder (let op: heftige beelden):