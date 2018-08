Tientallen studenten gewond na protest voor veilig verkeer in Bangladesh

De protesten liepen uit de hand in het zuidwesten van de hoofdstad Dhaka. Volgens getuigen gebruikte de politie rubberen kogels en traangas, waardoor zeker tientallen jongeren gewond zijn geraakt. Verschillende media spreken over een absolute chaos. Duizenden studenten zouden op de been zijn.

In Bangladesh komen jaarlijks 20.000 mensen om in het verkeer, zo meldt de WHO.