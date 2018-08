'VS niet betrokken bij aanval op Maduro'

„Ik kan ondubbelzinnig zeggen er geen overheidsbemoeienis van de VS bij dit incident is”, zei Bolton in een interview met de Amerikaanse zender Fox News.

Zaterdagavond (lokale tijd) werd een toespraak van Maduro tijdens een militaire parade door ontploffingen verstoord. Hij zei later dat met drones voorzien van explosieven was geprobeerd hem om het leven te brengen. Maduro beschuldigde „uiterst rechtse kringen” in Venezuela en Colombia en de Colombiaanse president Juan Santos van betrokkenheid. De financiers en planners zitten volgens Maduro in Florida.

Door de explosie raakten zeven leden van de nationale garde gewond. Maduro zelf bleef ongedeerd. De president zei dat meerdere daders zijn opgepakt.

Ⓒ EPA