Twintig doden door vliegtuigcrash Zwitserland

Het vliegtuig stortte zaterdag omstreeks 17.00 uur neer op de westelijke flank van de berg Piz Segnas, niet ver van de grens met Liechtenstein op 2540 meter hoogte. Na de crash kwam een grote reddingsoperatie op gang, waarbij onder meer vijf helikopters werden ingezet. Het neergestorte toestel is een Junkers Ju-52, een in Duitsland gebouwd driemotorig vliegtuig waarvan het eerste exemplaar vloog in 1932.

Eerder zaterdag stortte ten zuiden van Luzern, bij de Rängg bergpas, een klein privévliegtuig neer. Geen van de inzittenden, een gezin met twee kleine kinderen, overleefde het ongeluk. Op de plaats van de crash brak brand uit. Het felle vuur moest eerst vanuit de lucht door helikopters worden geblust, voordat hulpverleners ter plaatse konden komen.