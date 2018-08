Geboortehuis van Holocaust-overlevende Wiesel beklad

Het Elie Wiesel Instituut in Boekarest noemt op zijn website het geklieder „een aanslag tegen de nagedachtenis van Elie Wiesel en alle slachtoffers van de Holocaust.”

De in 2016 overleden schrijver werd in 1944 met zijn familie naar Auschwitz gedeporteerd, waar zijn moeder en zus omkwamen. Zijn vader overleed in Buchenwald. In 1986 ontving Wiesel de Nobelprijs voor de vrede voor zijn inzet voor de mensenrechten.