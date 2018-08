Bende mensensmokkelaars in Spanje opgerold

Spaanse politieagenten hebben zes verdachten aangehouden. Beeld ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte

SAN SEBASTIÁN - In samenwerking met Europol heeft de Spaanse politie een bende opgerold die immigranten de Europese Unie binnensmokkelde. De politie hield zes verdachten aan in Spaans Baskenland en een in Madrid, aldus de politie tegen het Spaanse persbureau Europa Press.