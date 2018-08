Leider Servië vergelijkt Kroaten met nazi’s

De Servische president hield een toespraak ter gelegenheid van de herdenking van operatie Oluja (Storm). Tijdens Oluja verdreven de Kroaten ruim 200.000 Serviërs die al eeuwenlang in Kroatië woonden. Dat was de grootste etnische zuivering in één keer tijdens de Balkanoorlogen in de jaren negentig.

„De Kroaten bombardeerden rijen vluchtelingen, bespuugden de vluchtelingen en stenigden ze”, keek Vucic terug op die periode. „Ze verkrachtten en vermoorden de vluchtelingen bij hun huizen of langs de straten.”