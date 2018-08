Syrische ontwikkelaar chemische wapens gedood

De stad Masyaf in Hama op archiefbeeld. Ⓒ AP

DAMASCUS - Een vooraanstaande Syrische wetenschapper die betrokken was bij het ontwikkelen van chemische wapens is door een aanslag om het leven gekomen. De Israëlische krant Haaretz meldde dat Aziz Asbar in de nacht van zaterdag op zondag werd gedood toen zijn auto explodeerde.