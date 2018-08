Spookrijder negeert stopteken en rijdt in op politieman

De politieman zag zondagochtend vroeg in de Wittevrouwenstraat een auto tegen het verkeer in rijden. Hij ging midden op de weg staan en gaf een stopteken. De bestuurder negeerde echter het stopteken en trapte in plaats daarvan het gaspedaal in.

