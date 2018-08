Vanaf morgen weer tropisch na ’koele’ zondag

Met maxima temperaturen van 23 tot 28 graden is het zondag duidelijk wat minder warm.

Na een vrij heldere avond en nacht wordt het maandag heet, zo meldt Weerplaza. ’s Middags is het 29 tot 34 graden. „Er is veel zon en het blijft droog.’s Middags steekt er een wind van zee op in de kustgebieden. Dinsdag wordt het nog warmer met later op de dag kans op lokaal onweer.”

Ⓒ weerplaza