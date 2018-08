Texel Airshow blijft een vliegfestijn

Jammer genoeg gooide -hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt- het weer en motorpech van één van de hoofdattracties roet in het eten. Uit het niets kwam er na weken van zonneschijn, droogte en een straalblauwe hemel donkere lage bewolking over het waddeneiland schuiven waardoor het Breitling Jet Team wel vloog, maar het programma moest inkorten.

Het Breitling Jet Team met op de achtergrond donkere wolken, waardoor de ’Patrouille Breitling’ niet alles uit de kast kon halen. Ⓒ Foto: Glenn van Dekken

In de vroege ochtend en de avond voor de airshow vlogen meer dan 200 toestellen via een strak schema in. Ruim tachtig kisten ’overnachten’ (en de vliegers in een tentje onder de vleugel) op het gezelligste vliegveld van Nederland. Daardoor ontstond één van de grootste verzamelingen van kleine vliegtuigen die ons land ooit gekend heeft.

De Airshow, die sinds 1980 om de paar jaar wordt georganiseerd door initiatiefnemer en (voormalig) havenmeester Ed de Bruijn en zijn zoon (en opvolger) Mike de Bruijn, hoopte dit jaar op 25.000 toeschouwers. Dat werden er uiteindelijk 18.000, buiten de vele toeschouwers die buiten het gezelligste vliegveld van Nederland een plekje hadden opgezocht.

Een aerobatic vlieger passeert de line-up van meer dan 200 vliegtuigen die Texel dit weekeinde bezochten. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

Vanaf het middaguur tot aan de plotseling opkomende bewolking tegen het eind van de show werd het publiek getrakteerd op onder meer een Hawker Hunter, het Postbellum Flying Circus inclusief een landing op een rijdende vrachtwagen, de KDC-10 tanker van de luchtmacht, en de T-28 Trojan en F4U Corsair van Red Bull.

Catalina

Jammer genoeg moesten de vliegtuigliefhebbers ongezien afscheid nemen van een nog vliegend stuk Nederlands erfgoed, de Catalina. De PH-PBY zou een laatste rondje vliegen voordat het in een Amerikaans museum verdwijnt, maar afgelopen week ging één van de motoren stuk.

Nog even wat olie bijvullen voordat er gevlogen gaat worden. Ⓒ Foto: Lenno van Dekken

De Catalina verdwijnt door de strenge Nederlandse regelgeving. Die maakt het niet meer mogelijk om commerciële rondvluchten met het historische watervliegtuig te maken met betalende passagiers. ,,De basis voor de exploitatie van dit mooie vliegtuig is daarmee onder onze voeten weg geslagen. De Catalina zal nu nog één keer vanaf Lelystad opstijgen en dat is voor de vlucht naar zijn nieuwe buitenlandse bestemming. Triest maar helaas waar”, aldus een medewerker van de stichting Catalina.

Vlnr.: Leaseweb oprichter Con Zwinkels, Frank Janssen en luchtvaartpionier Martin Schröder die zichtelijk genoot van het luchtvaartspektakel Ⓒ Foto: Lenno van Dekken