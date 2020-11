Dierenbescherming neemt zeven honden in beslag: ’Ze stonden in 20 centimeter stront’

Op een foto die gedeeld is door de politie Oldambt is te zien hoe de kamer waarin de dieren verbleven helemaal besmeurd is met troep en uitwerpselen. „De honden stonden in ongeveer 20 centimeter stront en afval. Ze werden bijna niet uitgelaten.” Volgens de politie veroorzaakten ze veel geluidsoverlast door hun geblaf.

De eigenaar heeft een proces-verbaal gekregen. „De honden zagen vandaag voor het eerst in lange tijd weer daglicht.”