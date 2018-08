Dierenbeulen voetballen met kittens: één katje overlijdt

Dat meldt een dierenopvang uit Leuven, die zich heeft ontfermd over de nog levende kitten. Die heeft de naam Pacha gekregen en is naar de dierenarts gebracht en daarna door een ’lieve vrouw’ in huis genomen.

De twee kittens, die een maand of drie of vier moeten zijn geweest, waren achtergelaten op een speelpleintje in Leuven. Daar heeft een stel jongeren de diertjes als voetbal gebruikt. Dit tot afschuw van een vrouw, die alles zag gebeuren. Ze greep in, maar kon niet voorkomen dat het ene beestje aan zijn verwondingen overleed. Zijn ’broertje’ raakte gewond en is bij de dierenarts onder andere behandeld aan bloedingen.

Op sociale media wordt opgeroepen de daders op te sporen en te bestraffen. Dat is lastig volgens de dierenopvang, die schrijft dat getuigen bang zijn om aangifte te doen tegen de jongeren. De walgelijke daad is wel gemeld aan de politie.