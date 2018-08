Gehandicapte op klaarlichte dag beroofd in Tilburg

De Tilburger fietste via de Spoorlaan en het NS-Plein de Koestraat in. Vanwege een handicap heeft het slachtoffer moeite met draaien. Een man vroeg hem of hij moest helpen, maar de Tilburger gaf aan dat dat niet nodig was en fietste door. Dezelfde man fietste hem toch achterna, waarop hij afstapte. Vervolgens legde de 'behulpzame' man een hand op zijn schouder. De man riep iets wat het slachtoffer niet kon verstaan. Tegelijkertijd voelde de gehandicapte man dat de straatrover zijn portemonnee uit zijn broek haalde.

De Tilburger pakte het t-shirt van zijn berover vast, dat scheurde. Het slachtoffer verloor tijdens het tumult zijn evenwicht en viel met zijn hoofd op de grond. De straatrover fietste daarop weg.