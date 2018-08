Egypte claimt doden tientallen moslimstrijders

In februari begon het Egyptische leger een campagne tegen moslimstrijders in de Sinaï. Volgens de autoriteiten zijn sindsdien ongeveer driehonderd militanten gedood.

In de Sinaï is een groep strijders actief die banden heeft met Islamitische Staat. De extremisten zouden onder meer verantwoordelijk zijn voor een aanslag op een moskee op het schiereiland in november vorig jaar. Door die terreuractie in de Sinaï vielen ruim driehonderd doden.