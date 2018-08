Zoekactie naar mogelijke drenkeling in Zuid-Scharwoude

Ⓒ Inter Visual Studio

Geestmerambacht - Brandweerlieden zijn zondagmiddag in recreatiegebied Geestmerambacht, in Zuid-Scharwoude, op zoek geweest naar een mogelijke drenkeling. Na een uur werd de zoekactie gestaakt. Er werd geen drenkeling aangetroffen. De zaak is overgedragen aan de politie.