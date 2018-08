Politie vindt wapen en drugs in vakantiehuisje

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

RENESSE - In een vakantiewoning in Ouddorp heeft de politie een vuurwapen, patronen en drugs in beslag genomen. De twintigjarige Duitse man die het huisje op het vakantiepark bewoonde is aangehouden in de niet veel verderop gelegen Zeeuwse badplaats Renesse.