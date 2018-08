Zware aardbeving treft Lombok

Over slachtoffers door de beving is nog niets bekend. Nederlanders ter plaatse melden grote paniek en veel schade in Lombok en omgeving.

In berichten aan de Telegraaf vertellen verschillende Nederlanders op Bali en Lombok hun verhaal: „Wij zitten op Sanur. We waren aan het eten en plots begonnen de tafels stoelen en alles enorm te trillen. We werden allemaal de straat op gestuurd. Je merkt de onrust maar voor veel mensen gaat de vakantie door. Al komt er nu langzaam door dat er ook een tsunami alarm is afgegeven”, aldus Familie Verholen.

"Heel ons huis stond te schudden op z’n grondvesten en het water liep uit het privézwembad hier. Erg angstig!"

David Damen schrijft: „Wij zitten in het zuiden van Bali aan zee, Nusa Dua. Heel ons huis stond te schudden op z’n grondvesten en het water liep uit het privézwembad hier. Erg angstig! We zijn buiten gaan staan en hebben gewacht tot het rustiger werd.”

Ⓒ Google

Jeroen Steilberg vertelt: „Wij in een restaurant heerlijk te dineren totdat mijn vriendin opeens zei: ’Voelen jullie de grond ook trillen?’ Op dat moment begon het gehele restaurant te rennen en te schreeuwen van paniek. De trillingen duurden ongeveer 2 minuten. De tafels waren hevig aan het schudden, net zoals de reclameborden van de ATM’s.”

Vakantieganger Patrick meldt dat de aardbeving zo’n 30 tot 60 seconden lang duurde: „Wij bevinden ons in Lovina, in het noorden van Bali, en hebben de trillingen duidelijk gevoeld. Ramen en deuren trilden in hun sponning.” Ook meldt Patrick dat er na de eerste beving nog naschokken voelbaar waren.

Ook Adrienne Hendriks vertelt dat er naschokken voelbaar waren: „Tijdens de aardbeving liepen wij op straat. De hele aarde ging heen en weer en er gingen allemaal mensen gillen en rennen. Op dit moment voelen wij nog naschokken.”

Ⓒ Hans van der Ploeg

Ook Ingrid Brussard is in de omgeving en schrijft: „Ik lag op een massagetafel helemaal onder de olie toen de tafel ineens begon te trillen. Ik dacht: raar, wat doet ze toch allemaal? Direct werd ik van de tafel getrokken, kreeg een handdoek om en moest naar buiten. Daar stond het personeel met z’n allen te bidden. Toen drong het ineens tot me door: een aardbeving.”

Vorige week zondag werd Lombok ook al opgeschrikt door een aardbeving. Die eiste 17 levens. Ook raakten ruim 150 mensen gewond.

