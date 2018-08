Agent springt gracht in bij zoekactie naar meisje

De Zoutkeetsingel in Den Haag. Ⓒ Google Maps

DEN HAAG - Tijdens de zoektocht naar een 3-jarig meisje is een politieagente zondag in de Zoutkeetsingel in Den Haag gesprongen. Het meisje was vermist geraakt nadat zij met haar familie een kerkdienst had bijgewoond. De 3-jarige werd teruggevonden bij de stadsboerderij in de buurt.