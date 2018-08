Dodental krachtige aardbeving Lombok naar 82

Een ziekenhuis in de buitenlucht op Lombok. Ⓒ ANTARA FOTO

JAKARTA - Bij de aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok zijn volgens lokale autoriteiten zeker 82 doden gevallen. De meeste slachtoffers vielen in het noordelijk en westelijk deel van Lombok, meldt persbureau Reuters. Ook was er aanzienlijke schade aan gebouwen. De beving had een kracht van 7,0.