Organisatie Pride Amsterdam trots op verloop

Deelnemers aan de botenparade door de Amsterdamse grachten. Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - De Pride Amsterdam is nog niet helemaal afgelopen, maar de organisatie kijkt alvast terug op een succesvol verlopen editie. Het negen dagen durende festival, dat tot zondagavond in Amsterdam plaatsvindt, was goed bezocht, gezellig en sfeervol en is verlopen zonder noemenswaardige incidenten, zegt een woordvoerder van de organisatie. ,,Wat dat betreft is het gelukkig maar een buitengewoon saai verhaal.’’