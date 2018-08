Straten verlaten in snikheet Portugal

Weinig toeristen op straat in de wijk Baixa. Ⓒ Bloomberg

LISSABON - De grote hitte in Portugal zorgt voor ongewone taferelen in het openbare leven. In de straten van de hoofdstad Lissabon, maar ook op andere plaatsen was het dit weekeinde zo goed als uitgestorven op straat. De temperaturen, die op veel plaatsen tussen 44 en 47 graden lagen, zorgden ervoor dat de Portugezen bescherming zochten tegen de hitte.