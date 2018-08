Rode Kruis: Mensen slapen op straat op Lombok

Uit vrees voor instorten van gebouwen durven veel mensen niet terug naar hun huizen. Ook worden nog veel naschokken gevoeld waardoor mensen steeds in paniek raken. Het Rode Kruis ondersteunt de mensen ter plaatse met dekens en psychosociale hulp, zegt een medewerker van hulporganisatie.

In Noord-Lombok is volgens medewerkers van het Rode Kruis te zien dat de schade ,,best aanzienlijk'' is. Er zijn veel huizen verwoest. Gedupeerden worden geëvacueerd uit gevaarlijke gebieden en er worden gewonden verzorgd.

Hoeveel gewonden er zijn kan de hulporganisatie niet zeggen.